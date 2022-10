Após tropeço do Inter, Palmeiras pode ser campeão brasileiro na próxima rodada

publicidade

Com o empate entre Coritiba e Inter neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já pode comemorar seu 11º título brasileiro na próxima rodada, que será disputada no meio da semana. Ele deve vencer sua partida na terça-feira e 'secar' dois rivais no dia seguinte.

O time de Abel Ferreira precisa vencer o Athletico Paranaense na terça-feira, fora de casa, e torcer por tropeços do Inter e do Corinthians que jogam na quarta-feira. O Colorado encara o Ceará, em casa, enquanto os corintianos recebem o Fluminense em São Paulo.

Nesse cenário, o Palmeiras chegaria aos 74 pontos e não poderia mais ser alcançado. Faltando quatro rodadas, o Inter teria condições de fazer os mesmos 74, mas perderia no número de vitórias, o primeiro critério de desempate - hoje 21 a 16 em favor do alviverde. O Corinthians, por sua vez, poderia chegar 73, pois tem um jogo a mais a ser disputado após o adiamento do duelo com o Goiás.

Se quiser depender apenas de si mesmo, o Palmeiras necessita de mais três vitórias para não ter chances de ser ultrapassado na tabela. Depois do confronto no Paraná, o Palmeiras terá mais quatro jogos no Brasileirão: Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Internacional (fora).

Questionado sobre a ansiedade para a conquista do título, logo após a vitória sobre o Avaí, por 3 a 0, no sábado, o técnico Abel Ferreira desconversou e afirmou que a preocupação demonstra falta de respeito com os rivais. "Quem fala nisso são vocês (imprensa). As perguntas são legítimas, mas pessoalmente não gosto. Isso pra mim é uma falta de respeito para com quem vem atrás, mas essa é a minha opinião. Temos que continuar a fazer o nosso caminho e fazer jogos consistentes. Vou dizer aos meus jogadores para não escutar vossas perguntas e continuarem a focar no que fazer diariamente, porque é isso que eles controlam", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

