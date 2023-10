Arsenal goleia Sheffield com três gols de Nketiah

publicidade

O Arsenal cumpriu o favoritismo e goleou o Sheffield United por 5 a 0 neste sábado (28), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, e segue na cola do líder Tottenham, enquanto o Chelsea decepcionou mais uma vez e foi derrotado em casa pelo Brentford por 2 a 0.

Com a vitória, os 'Gunners' ficam dois pontos atrás dos 'Spurs', que na abertura da rodada venceram o Crystal Palace por 2 a 1 na sexta-feira.

No domingo, o Manchester City pode desbancar o Arsenal da vice-liderança caso vença o clássico contra o Manchester United em Old Trafford.

Neste sábado, no Emirates Stadium, o protagonista indiscutível foi o atacante Edward Nketiah, autor dos três primeiros gols do Arsenal (28', 50', 58'), antes de o volante português Fábio Vieira (88') e o defensor japonês Takehiro Tomiyasu (90'+6) fecharem a goleada, que afunda ainda mais o Sheffield na lanterna.

"Não foi fácil. No mês passado, perdi minha tia, então quero dedicar esses três gols a ela. Sua família estava aqui assistindo, então é um momento realmente especial", declarou Nketiah depois da partida.

Quem conseguiu respirar foi o Bournemouth, que ainda não tinha vencido no campeonato e neste sábado derrotou por 2 a 1 o Burnley, agora vice-lanterna com apenas 4 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Chelsea (11º) perdeu em Stamford Bridge por 2 a 0 para o Brentford (10º), que chegou à vitória com gols de Ethan Pinnock (58') e Bryan Mbeumo (90'+6). Com o resultado, os 'Blues' ficam com apenas 12 pontos em dez jogos, muito longe da briga pelo título e da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

"Não estou feliz e acho que os jogadores também não. O clube como um todo não está feliz com a sequência [de jogos sem vencer em casa]", declarou o técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino.

"Sentimos a responsabilidade de que devemos mudar essa dinâmica", acrescentou o treinador.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Crystal Palace - Tottenham 1 - 2

- Sábado:

Chelsea - Brentford 0 - 2

AFC Bournemouth - Burnley 2 - 1

Arsenal - Sheffield United 5 - 0

Wolverhampton - Newcastle 2 - 2

- Domingo:

(10h00) West Ham - Everton

(11h00) Aston Villa - Luton Town

Brighton - Fulham

Liverpool - Nottingham

(12h30) Manchester United - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 26 10 8 2 0 22 9 13

2. Arsenal 24 10 7 3 0 23 8 15

3. Manchester City 21 9 7 0 2 19 7 12

4. Liverpool 20 9 6 2 1 20 9 11

5. Aston Villa 19 9 6 1 2 23 13 10

6. Newcastle 17 10 5 2 3 26 11 15

7. Brighton 16 9 5 1 3 22 18 4

8. Manchester United 15 9 5 0 4 11 13 -2

9. West Ham 14 9 4 2 3 16 16 0

10. Brentford 13 10 3 4 3 16 12 4

11. Chelsea 12 10 3 3 4 13 11 2

12. Wolverhampton 12 10 3 3 4 13 17 -4

13. Crystal Palace 12 10 3 3 4 8 13 -5

14. Fulham 11 9 3 2 4 8 15 -7

15. Nottingham 10 9 2 4 3 10 12 -2

16. Everton 7 9 2 1 6 9 14 -5

17. AFC Bournemouth 6 10 1 3 6 8 21 -13

18. Luton Town 5 9 1 2 6 8 17 -9

19. Burnley 4 10 1 1 8 8 25 -17

20. Sheffield United 1 10 0 1 9 7 29 -22

bur/iga/dr/cb