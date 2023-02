Arsenal vence Aston Villa e recupera liderança do Campeonato Inglês

publicidade

Depois de ficar atrás duas vezes no placar, o Arsenal venceu o Aston Villa por 4 a 2 neste sábado para recuperar a liderança do Campeonato Inglês na sua 24ª rodada. Com 54 pontos, os 'Gunners' abriram dois de vantagem sobre o Manchester City.

Três dias depois de perder em casa (3 a 1) no confronto direto com o City na disputa pelo título, a reação do time londrino era esperada e veio no final da partida. Contra o Aston Villa, o Arsenal começou mostrando deficiências na defesa e no ataque e saiu atrás aos cinco minutos com um gol de Ollie Watkins, mas reagiu rápido e logo chegou ao empate com Bukayo Saka (16').

O Villa fez o segundo com o brasileiro Philippe Coutinho (31'), após corta-luz do argentino Emiliano Buendía, mas os 'Gunners' empataram de novo, desta vez com o ucraniano Oleksandr Zinchenko (61'), em seu primeiro gol com a camisa do clube.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Arsenal virou com o ítalo-brasileiro Jorginho batendo de longe (90'+3), a bola ainda bateu no travessão e na cabeça do goleiro Emiliano Martínez antes de entrar.

E no último lance da partida, o brasileiro Gabriel Martinelli saiu livre em direção ao gol vazio em um contra-ataque depois de Martínez subir até a área dos 'Gunners' para tentar empatar em uma cobrança de escanteio.

Veja Também