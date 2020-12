Assessoria de Neymar nega realização de megafesta com modelos, convidados VIPs e cantores

publicidade

Após a péssima repercussão sobre a suposta organização de uma festa de Réveillon, o staff de Neymar disse nesta quarta-feira que o atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain passará o Ano Novo reservado com a família e os amigos. O jogador ainda estaria longe da polêmica megafesta em sua mansão em Mangaratiba, no Rio, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Em contato com a Record TV, a assessoria do craque disse que “Neymar não fará festa alguma esse ano”. Em recente postagem nas redes sociais, o jogador apareceu em uma lancha, ao lado do ‘parça’ Gil Cebola, na praia do Caixa d’Aço, na região de Bombinhas, em Santa Catarina, por onde deve passar a virada do ano.

Ainda segundo as pessoas que trabalham com Neymar, o evento organizado em sua mansão em Mangaratiba é de organização da empresa Fábrica e que nada tem a ver com o atleta.

Neymar não deu declarações públicas apesar das inúmeras críticas sobre a suposta festa em órgão de imprensa no Brasil e no mundo — até mesmo o PSG não teria gostado nada de um evento de tamanho porte em meio à pandemia do novo coronavírus. Em suas postagens, continuou mostrando sua rotina de treinos em casa e momentos de lazer nos games online.

A festa que seria organizada por Neymar reuniria cerca de 500 convidados, em seu condomínio na Costa Verde fluminense e chegadas e partidas de jatinhos para modelos, artistas e demais VIPs. Pela presença de artistas como Léo Santana, Ludmila, Wesley Safadão, Alexandre Pires, entre outros, foi apelidado de “Neymarpalooza”, em referência ao tradicional evento de música.

