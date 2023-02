Astro da NFL Tom Brady anuncia aposentadoria definitiva aos 45 anos

publicidade

O astro da NFL Tom Brady, de 45 anos, anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria após uma longa e vitoriosa carreira no futebol americano, na qual conseguiu conquistar sete vezes o Super Bowl. "Irei direto ao ponto: estou me aposentando, em definitivo", disse o quarterback do Tampa Bay Bucaneers em um vídeo publicado em suas redes sociais. "Sei que todo o processo foi enorme na última vez. Desta vez, quando me levantei de manhã, pensei em apertar o botão de gravar e contar a vocês primeiro", explicou.

Considerado um dos melhores da história, Brady é o jogador que mais vezes venceu o Super Bowl: seis pelo New England Patriots (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019) e uma pelos Bucaneers (2021).

O quarterback, que foi eleito MVP (melhor jogador) do Super Bowl cinco vezes e MVP da temporada regular três, colecionou recordes durante sua carreira, incluindo passes para touchdown, jardas de passe e vitórias na temporada regular. Fora dos campos, também era conhecido por ser marido da supermodelo brasileira Gisele Bündchen, de quem se divorciou em outubro do ano passado após 13 anos de casamento.

