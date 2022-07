Atacante brasileiro Tetê renova com o Lyon até junho de 2023

publicidade

O Lyon anunciou nesta sexta-feira a renovação até junho de 2023 do vínculo do atacante brasileiro Tetê, que chegou ao clube em março por empréstimo vindo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Esta renovação se deu pelo "dispositivo estabelecido pela Fifa para os jogadores do Campeonato Ucraniano", o que permite ao Lyon manter o jogador em seu elenco.

Tetê, de 22 anos e que jogou nas categorias de base do Grêmio, marcou dois gols e deu duas assistências em seus 11 jogos com a camisa do time francês. O Lyon também anunciou nesta sexta a volta do meia francês Corentin Tolisso, que assinou um contrato de cinco anos, depois de cinco temporadas no Bayern de Munique.

