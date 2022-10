Atalanta vence e assume liderança provisória do Campeonato Italiano

publicidade

A Atalanta venceu em casa o Sassuolo neste sábado por 2 a 1, de virada, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano. O time colocou pressão sobre o Napoli, que no domingo recebe o Bologna pela 10ª rodada.

Georgios Kyriakopoulos abriu o placar para os visitantes aos 41 minutos de jogo, mas Mario Pasalic empatou ainda antes do intervalo e Ademola Lookman marcou o gol da vitória do time de Bérgamo no início do segundo tempo.

Com o resultado, a Atalanta chega a 24 pontos na tabela, um a mais que o Napoli, que agora precisa vencer para recuperar a liderança.

"Era aniversário da Atalanta, então era um dia importante para nós e conseguir os três pontos nos deixa muito felizes", disse Lookman depois do jogo à plataforma DAZN. "Estou feliz por estar tendo estas oportunidades e espero continuar colocando-as no fundo da rede", acrescentou.

Mais cedo, a Juventus venceu o clássico contra o Torino por 1 a 0, vitória que dá ar à equipe depois do mau momento na Serie A e na Liga dos Campeões.

O gol aos 30 minutos do segundo tempo de Dusan Vlahovic, o sexto do sérvio no campeonato, permite à Juve melhorar sua posição na tabela e levantar o ânimo do time, depois das derrotas para Milan (2 a 0) no Italiano e Maccabi Haifa (2 a 0) na Champions.

A 'Velha Senhora' está na sétima posição com 16 pontos, três atrás da Roma (6ª), que ocupa a última vaga da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

"Vencer foi importante para nós. Temos que nos manter consistentes e unidos", disse Vlahovic à plataforma DAZN. "Hoje os jogadores mostraram que eram um time", afirmou o técnico da Juve, Massimiliano Allegri, feliz pela "primeira vitória fora de casa nesta temporada", depois de dois empates e quatro derrotas entre todas as competições.

Também neste sábado, o Empoli venceu por 1 a 0 o Monza, que vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas, graças ao gol do suíço Nicolas Haas.