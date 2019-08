Athletico-PR goleia o Shonnan Belmare e conquista a Copa Levain no Japão

publicidade

Sem qualquer dificuldade, o Athletico-PR levantou mais uma taça na sua história. Nesta quarta-feira, atuando no Japão, o time paranaense goleou o Shonnan Belmare por 4 a 0 e conquistou a Copa Levain. Os gols da partida, realizada no Shonan BMW Stadium, foram marcados por Marcelo Cirino, Rony, Thonny Anderson e Braian Romero. O Furacão é o adversário do Grêmio na semifinal da Copa do Brasil e as duas equipes irão se enfrentar no jogo de ida no próximo dia 14 na Arena, em Porto Alegre.

A Copa Levain, chamada anteriormente de Suruga Bank, foi criada em 2008 em uma parceria entre a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Associação de Futebol do Japão. O torneio coloca frente a frente os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa J. League do ano anterior.

O primeiro time brasileiro a conquistar o título foi o Inter, em 2009, quando derrotou o Oita Trinita. Outras duas equipes brasileiras foram derrotadas na final. Em 2013, o São Paulo perdeu para o Kashima Antlers e, em 2017, a Chapecoense foi superada pelo Urawa Red Diamonds.