Athletico-PR leva susto do CRB e precisa dos pênaltis para avançar na Copa do Brasil

Foi na base da emoção, mas o Athletico está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. De virada, o Furacão venceu o CRB por 2 a 1, nesta terça-feira na Arena da Baixada e precisou dos pênaltis para seguir adiante, quando levou a melhor por 4 a 2.

Como tinha perdido por 1 a 0 o jogo de ida, o Rubro-Negro precisava reverter a desvantagem, mas saiu atrás logo no começo, após gol de Anselmo Ramon. No segundo tempo, porém, Alex Santana se tornou o herói marcando os dois gols da virada e levando o confronto para os pênaltis. A partida ainda teve polêmica, com gols anulados de ambas equipes pelo VAR.

Nas penalidades, Bento brilhou, defendendo a primeira cobrança. Depois, Anselmo Ramon acertou a trave. Do lado atleticano, todos acertaram e o time segue na competição.

O próximo compromisso do Athletico será no sábado (29), quando encara o Atlético-MG, às 21h, no Independência, pela terceira rodada do Brasileirão.