Athletico-PR vence, se afasta do Z4 e complica Cuiabá na luta contra o rebaixamento

Se já conhece o seu campeão, o Brasileirão segue eletrizante na luta contra o rebaixamento. Em confronto direto, o Athletico-PR venceu o Cuiabá por 1 a 0 na Arena da Baixada, na noite desta sexta-feira, e subiu para a 13ª colocação, com 45 pontos. Derrotado, o Dourado agora é quem ocupa a 16ª posição, com 43 pontos, e passa a ser o alvo do Grêmio para evitar a queda para a Série B. O Tricolor soma 39 pontos, com duas partidas ainda restantes no campeonato.

Como não poderia deixar de ser, o jogo foi tenso do começo ao fim. Embora tivesse o controle da posse de bola, o Furacão pouco criou de efetivo e viu o Cuiabá assustar em alguns contragolpes. No segundo tempo, o gol do alívio apareceu. Aos 12 minutos. Pedro Rocha aproveitou rebote de cruzamento e fuzilou para o fundo das redes.

Em desvantagem, o Cuiabá se lançou ao ataque, mas não conseguiu assustar e ainda viu Clayson ser expulso aos 50 minutos. O triunfo deixa os paranaenses em uma situação bastante confortável e praticamente livra a equipe das chances de queda.

