Athletico vira sobre Botafogo em 2º tempo avassalador e abre vantagem na Copa do Brasil

Em jogo com dois tempos distintos, o Athletico-PR largou na frente por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, ao derrotar o Botafogo, de virada, por 3 a 2, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada. O time paranaense saiu perdendo por 2 a 0, mas fez um segundo tempo espetacular e poderia ter vencido com um placar ainda mais elástico.

O jogo de volta será dia 31, às 21h30, no Engenhão. O Athletico jogará pelo empate para classificar. Em caso de vitória do Botafogo por um gol de diferença, a partida será definida nos pênaltis.

O jogo começou tenso na Arena da Baixada. O Athletico reclamou muito de um pênalti de Di Placido em Christian. Vuaden chegou até a ir ao monitor do VAR, mas manteve a decisão de campo e deixou o jogo seguir, pior para o time da casa, que sentiu o baque e viveu de lampejos de Vitor Roque.

Apesar de ter menos posse de bola, o Botafogo foi mais cirúrgico e abriu o placar aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio de Lucas Fernandes, Thiago Heleno desviou e viu a bola sobrar para Tiquinho Soares. O atacante bateu no capricho para fazer 1 a 0.

O Botafogo se empolgou com o gol e ampliou aos 40 minutos. Tiquinho Soares partiu em velocidade, Canobbio tentou afastar, mas a bola sobrou para Luis Henrique. O atacante soltou o pé e contou com um desvio em Zé Ivaldo para superar o goleiro Bento.

No segundo tempo, o Botafogo voltou desligado e não conseguiu se adaptar às mudanças ousadas de Paulo Turra, que abriu mão de um volante para colocar um jogador ofensivo. E o primeiro gol teve o dedo do treinador. Vitor Bueno e Madson, que entraram pós-intervalo, fizeram a jogada que terminou, aos dez minutos, com Vitor Roque estufando as redes de Lucas Perri.

A estrela de Paulo Turra brilhou ainda mais aos 16 minutos, quando Vitor Roque deixou com Vitor Bueno, que arriscou de longe para surpreender Lucas Perri e fazer 2 a 2. E não parou por aí. O Atheltico continuou em ritmo intenso e o Botafogo não conseguiu se encontrar mais, nem com as mudanças de Luís Castro.

A virada parecia ser questão de tempo e ocorreu aos 36 minutos. Em nova cobrança de falta de Vitor Bueno, Fernandinho desviou de cabeça para fazer 3 a 2. O Athletico pressionou até o fim e só não fez o quarto, pois Lucas Perri salvou em um arremate de Fernandinho.

