Atlético de Madrid empata com Barcelona e segue líder da Liga espanhola

O Atlético de Madrid empatou em 0 a 0 fora de casa com o Barcelona e se manteve na liderança de LaLiga, neste sábado, pela 35ª rodada do campeonato espanhol. As equipes agora esperam o jogo de domingo do Real Madrid.

Os 'rojiblancos' continuam em primeiro lugar com dois pontos à frente do Barça, que assumiu provisoriamente a segunda posição, e três sobre o Real Madrid (agora terceiro). O time merengue poderá se tornar o novo líder com uma vitória sobre o Sevilla (4º) no domingo.

