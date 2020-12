Atlético de Madrid vence Valladolid e é líder do Espanhol; Real Madrid derrota Sevilla

publicidade

O Atlético de Madrid venceu em seu estádio o Valladolid (19º) por 2 a 0, neste sábado, pela 12ª jornada do Campeonato Espanhol, e agora é líder provisório enquanto espera o que a Real Sociedad (2ª) vai fazer contra o Alavés (12º) no domingo.

Os 'Colchoneros' venceram com gols do francês Thomas Lemar (56), que não marcava desde 20 de abril de 2019, e de Marcos Llorente (72). É a única equipe invicta da Liga. Além disso, com essa vitória soma 26 pontos, dois a mais que a Real Sociedad, que voltará a ser o líder isolado se vencer o Alavés no clássico basco, mas com um jogo a mais.

O técnico argentino Diego Simeone colocou em campo o uruguaio Luis Suárez, que havia ficado afastado nas últimas semanas após testar positivo para covid-19. Mas ele não brilhou e acabou sendo substituído no segundo tempo por Geoffrey Kondogbia (63).

Real vence com gol de Vinícius

A seis pontos do Atlético está o Real Madrid (4º), que sem exibir um futebol brilhante conseguiu uma importante vitória de 1 a 0 diante do Sevilla (5º), um adversário direto, graças a um erro do goleiro Bounou (56 minutos) após um chute do atacante brasileiro Vinicius Jr.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, com as duas equipes mostrando cansaço devido ao excesso de jogos, o francês Ferdinand Mendy cruzou da direita e Vinícius se antecipou a desviando a bola o suficiente para causar o erro do goleiro marroquino, que acabou mandando para dentro do próprio gol.

Novamente sem Sergio Ramos, que se recupera de uma lesão, o Real Madrid conseguiu reagir após a derrota para o Shakhtar Donetsk (2 a 0) na terça-feira, o que complicou sua classificação para as oitavas de final.

A vaga será disputada diante do Borussia Mönchengladbach na quarta-feira.

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostrou satisfeito com o resultado deste sábado: "São três pontos muito importantes, além disso, é o jogo que jogamos, do primeiro minuto até o final, sofrendo um pouco no segundo tempo, mas merecemos contra um adversário muito bom".

Levante respira

Mais cedo o Levante (17º) saiu provisoriamente da zona de rebaixamento graças à vitória por 3 a 0 sobre o Getafe (13º).

Os valencianos saíram na frente com um gol de Roger Martí aos 5 minutos. O Getafe ficou com um jogador a menos momentos depois, quando o árbitro expulsou Chema (7) devido a uma entrada dura na jogada que originou o primeiro gol.

Daniel Gómez aumentou a vantagem do time local (17) e Jorge de Frutos decretou a vitória já na segunda etapa (57).

Com esse triunfo, o Levante chega à 17ª colocação com 11 pontos, mesma pontuação do Osasuna (18º), que joga no domingo.

O Getafe, por sua vez, continua perdendo posições na tabela e já está na 13ª posição com 13 pontos, longe do surpreendente desempenho das temporadas anteriores.