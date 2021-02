Atlético-GO derrota o São Paulo por 2 a 1

publicidade

A derrota do São Paulo contra o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o clube tricolor do Morumbi mais distante da conquista do título.

Com 58 pontos, o time paulista — que chegou à sexta partida sem vitórias no torneio — perdeu a chance de encostar no líder Inter. Além disso, também foi ultrapassado pelo Atlético-MG, que venceu o Fortaleza, e encerra a rodada na quarta colocação.

Início em desvantagem

O Atlético iniciou a partida com mais presença ofensiva e abriu o placar aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola cruzou a área até alcançar o lateral-esquerdo Natanael, que chutou cruzado. O zagueiro equatoriano Arboleda desviou e enganou o goleiro Tiago Volpi: 1 a 0.

Na sequência, aos 22, o time paulista teve uma grande chance de empatar em uma cabeçada perigosíssima do atacante Luciano que passou sobre a trave do goleiro Jean.

Empate com golaço

Porém, o São Paulo insistiu no ataque e alcançou a igualdade, aos 40 minutos, em um belo chute do lateral-esquerdo Reinaldo, que disparou uma bomba praticamente no ângulo do goleiro atleticano.

Os paulistas ainda tiveram a chance da virada ainda na primeira etapa com o atacante Gabriel Sara, que invadiu a área e chutou forte, mas para fora do gol.

No final, jogadores de ambos os times discutiram devido a uma entrada forte de Arboleda em Matheus Vargas, que ficou caído no gramado. Mas o árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, que já havia encerrado o primeiro tempo, retornou para acalmar os ânimos dos atletas.

Jogo equilibrado e tenso

A etapa final da partida começou bastante disputada e nervosa. Aos 7 minutos, o atacante Zé Roberto recebeu bom passe na área e chutou por cima do gol de Tiago Volpi, mas com perigo. Pouco depois, aos 13, o Atlético quase pulou à frente do placar novamente em um belo chute de Natanael, autor do primeiro gol.

Desta vez, o lateral recebeu na esquerda, puxou a jogada para dentro e chutou firme, obrigando o goleiro são-paulino a fazer uma grande defesa — com um desvio providencial para alinha de fundo.

Final aberto

No quarto final da partida, a chuva que atingia Goiânia se intensificou e complicou ainda mais os planos do treinador são-paulino Fernando Diniz em busca da reabilitação. Para melhorar a produção ofensiva, o técnico colocou em campo o meia Tchê Tchê e o atacante Pablo — nas vagas de Igor Gomes e Brenner. O lateral Juanfran também deixou o gramado para a entrada de Igor Vinícius.

O São Paulo teve boas chances, especialmente em uma cobrança de falta que caiu nos pés de Arboleda, quase na pequena área, aos 22. Mas a conclusão do zagueiro foi alta demais. Depois, aos 39, Vitor Bueno cabeceou livre e acertou a trave de Jean.

Já o time goianiense criou mais oportunidades de gol, mas desperdiçou com Janderson e Wellington Rato. Chico, aos 35, quase marcou em uma boa cabeçada. Porém, aos 42 minutos, o Atlético puxou um contra-ataque mortal. A jogada teve iníciou com Janderson. O jogador atleticano carregou até as proximidades da área e passou para Chico, que acompanhava pela direita e cruzou para Vitor, no meio da área, apenas empurrar para as redes: 2 a 1.