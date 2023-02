Atlético-MG empata com venezuelano Carabobo em sua estreia na Libertadores

publicidade

O Atlético-MG estreou nesta quarta-feira contra o venezuelano Carabobo FC com um empate em 0 a 0 em sua visita a Caracas pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores-2023.

Com vários desfalques no ataque como Hulk, o chileno Eduardo Vargas e os argentinos Matías Zaracho e Cristian Pavón, o 'Galo' não conseguiu abrir o placar diante do goleiro francês Jeremy Vachoux no Estádio Olímpico da UCV.

O jogo de volta dessa fase será disputado na quarta-feira da próxima semana no Brasil.

Quem avançar vai enfrentar na terceira fase o vencedor do duelo entre Universidad Católica do Equador e o Millonarios da Colômbia.