Atlético-MG marca nos acréscimos de cada tempo, vence por 2 a 0 e afunda Cruzeiro

publicidade

Com dois gols marcados nos acréscimos de cada etapa, o Atlético-MG saiu vencedor do clássico mineiro contra o Cruzeiro neste domingo por 2 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e avançou na tabela de classificação em direção a Palmeiras e Flamengo, seus adversários mais próximos na luta pelo título. De quebra, ainda deixou o time rival na zona da degola, lamentando um jejum que já chega a 10 jogos apenas na competição nacional.

A vitória, a segunda em sequência sobre o rival em seis clássicos no ano, leva o Atlético-MG aos 24 pontos. A equipe se mantém em quarto lugar, mas encosta no Flamengo, terceiro, que tem a mesma pontuação e mais cedo foi derrotado pelo Bahia, em Salvador (os cariocas levam vantagem no saldo: 9 a 6). Também chega mais perto do Palmeiras, que apenas empatou contra o Corinthians e está com 28.

Do outro lado da rivalidade mineira, a sétima derrota da competição, que faz parte de uma sequência de 10 jogos sem um único triunfo sequer no certame, deixa o Cruzeiro na zona de rebaixamento, em 17.º, com apenas 10 pontos.

A tensão no Independência já estava no ar antes mesmo do início do jogo. Na chegada ao estádio, o ônibus com a delegação cruzeirense foi atingido por uma pedra, que por pouco não acertou o lateral-direito Orejuela e o atacante Pedro Rocha. Os dois jogadores estavam sentados próximos à janela danificada, mas nada sofreram.

No campo, tais excessos resultaram em um jogo de poucas emoções no primeiro tempo. Os goleiros Cleiton e Fábio quase nada foram incomodados durante boa parte da etapa, que foi repleta de passes errados e muita combatividade no meio de campo.

A posse de bola era maior do Cruzeiro, mas quem chegava com maior efetividade era o Atlético-MG. Em um desses lances ofensivos da equipe da casa, jogada envolvendo os colombianos Chará e Orejuela deixou em dúvida a equipe de arbitragem comandada pelo gaúcho Leandro Pedro Vuaden. Ele recorreu ao VAR e, depois de paralisar a partida por quase cinco minutos, resolveu dar falta de ataque.

E o embate prosseguiu sem grandes momentos até que Vinícius Goes, assíduo no time titular do Atlético-MG desde o gol decisivo na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1, fora de casa, resolveu mexer no placar. Aos 45 minutos, o meia veio carregando a bola até vencer a marcação de Henrique e bater para o gol de fora da área, rasteiro, no canto direito de Fábio: 1 a 0.

Com a entrada de Geuvânio no lugar de Cazares, essa predominância se manteve. Ligado no jogo como raramente acontece, o meia-atacante foi autor de boas movimentações pelo lado direito do ataque. Em uma delas, aos 30 minutos, acertou a trave direita de Fábio após cortar para dentro e bater da entrada da área.

O troco ainda viria aos 43 minutos, com Sassá acertando o poste esquerdo de Cleiton depois de escanteio e bola desviada de cabeça por Dedé. Mas tratava-se apenas do último sopro de esperança cruzeirense na partida, uma vez que, no lance seguinte, Nathan daria números finais ao jogo no Independência, aos 46. O meia de 23 anos, que pouco antes substituíra o autor do primeiro gol, Vinícius Goes, aproveitou cruzamento de Patric da direita desviado por Robinho para sacramentar, de cabeça, o 2 a 0 e a festa atleticana em sua casa.