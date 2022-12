Autoridades dos Três Poderes lamentam morte do Rei Pelé; veja repercussão

publicidade

A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, gerou grande repercussão e impacto no mundo político nesta quinta-feira (29). O óbito do jogador de futebol mais completo da história teve manifestações dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , da presidente do STF, Rosa Weber, do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), parlamentares eleitos, governadores e futuros ministros.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou pelas redes sociais. Ele destacou que chegou a acompanhar Pelé em campo, quando jogava pelo Santos, privilégio que não pode ser vivido pelos brasileiros mais jovens.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

A futura ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a grandiosidade de Pelé e prestou solidariedade a família.

O Brasil está de luto. Pelé, o nome dele foi e continuará sendo adjetivo, sinônimo de ser craque e ser genial naquilo que faz. Que Deus conforte seus familiares e sua incontável torcida. 🖤 — Marina Silva (@MarinaSilva) December 29, 2022

O presidente da Câmara, Arthur Lira, lamentou a perda do rei do futebol. Ele prestou homanagens em nome da casa legislativa e prestou solidariedade aos familiares.

O Brasil e o mundo lamentam a morte do nosso eterno Camisa 10, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ao me solidarizar com a família, transmito, em nome da Câmara dos Deputados, um tributo a esse símbolo que honrou e dignificou o Brasil e seu povo. — Arthur Lira (@ArthurLira_) December 29, 2022

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para destacar que o jogador teve grande relevância global, dentro e fora de campo. Barbalho lembrou o reconhecimento internacional de Pelé.

O futebol perde hoje um dos maiores ídolos da sua história. Pelé foi rei dentro e fora de campo. Uma história e um legado reconhecido mundialmente, admirado por gerações e que vai deixar muitas saudades. Meus sentimentos aos familiares e amigos do nosso eterno rei e camisa 10. pic.twitter.com/h5WhfHk1Kz — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 29, 2022

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que soube da notícia no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, sede do governo de transição, afirmou que é uma perda inestimável para a história do país.

O senador Renan Calheiros afirmou que Pelé se confunde com uma realeza.

Se despediu hoje a mais elevada realeza brasileira. Um gênio, mestre de muitas artes, maestro da habilidade e ícone de nossas maiores paixões. @Pele ascendeu ao mundo dos imortais e está reluzindo entre os deuses. A vida o glorificou, a morte o sublimará. — Renan Calheiros (@renancalheiros) December 29, 2022

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, lamentou a morte e chamou Pelé de "artista da bola". "Em nome da Suprema Corte do Brasil, presto homenagem a Pelé, um artista da bola, que encantou gerações e gerações com seu talento. Para os brasileiros, o maior jogador de futebol da história. Desejo conforto aos familiares e aos amigos. Pelé continuará sendo referência mundial em uma das grandes paixões nacionais, o futebol".

Veja Também

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ressaltou que o jogador foi o motivo de muitos momentos de felicidade para os brasileiros, em razão de sua atuação no mundo do futebol.

O Rei Pelé, Rei do Futebol, que conquistou o mundo e deu muitas alegrias ao Brasil, acaba de falecer. Grande perda ao Brasil e aos brasileiros. Meus sentimentos aos amigos e familiares. O craque chega ao céu. 🙏🙏 pic.twitter.com/UnIwXdROmb — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) December 29, 2022

O jogador morreu aos 82 anos. Ele enfrentava uma luta contra um câncer de colón. Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, o atleta morreu em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer.