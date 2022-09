Avaí anuncia contratação do técnico Lisca, ex-Inter

publicidade

Um dia após demitir Eduardo Barroca, o Avaí anunciou a contratação do técnico Lisca, ex- Inter. O profissional chega com o auxiliar técnico Marcio Hahn e vai comandar o Leão da Ilha na sequência da Série A do Brasileirão. A apresentação será nesta quarta-feira, às 11h, na Ressacada.

Lisca não ficou nem 24 horas desempregado após deixar o Santos. No clube paulista, ele trabalhou em oito partidas do Campeonato Brasileiro, com duas vitórias, três empates e três derrotas. O aproveitamento foi de 37,5%.

A estreia do novo comandante será no sábado, contra o Atlético-MG, às 16h30, na Ressacada. O Avaí soma 25 pontos e está na 18ª colocação da competição nacional.