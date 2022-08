Avião que levava delegação do Brusque arremete duas vezes antes de pousar no Rio

publicidade

A delegação do Brusque levou um susto no domingo à noite no Rio de Janeiro. O avião que conduzia os jogadores para a partida contra o Tombense, pela Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu pousar no aeroporto Santos Dumont, devido ao mau tempo, e por duas vezes arremeteu.

Ventava muito e a aeronave estava sem estabilidade para tentar o pouso, quando o piloto optou por sobrevoar a cidade na esperança de uma melhora climática. A segunda tentativa aconteceu 30 minutos depois, em condições muito mais desfavoráveis.

Delegação do Quadricolor já está a caminho de Muriaé! 🇬🇳



📸 @vantzenlara | BFC pic.twitter.com/0twoFJ5gAL — Brusque FC (@Brusqueoficial) August 28, 2022

O avião já estava bem perto da cabeceira da pista, mas balançava muito, trepidava e levou os passageiros ao desespero. Houve gritos e choros, principalmente de crianças, e alguns passageiros vomitaram. A torre de controle foi acionada e com atraso de 50 minutos o avião foi autorizado a descer no aeroporto do Galeão, também no Rio.

Após estes momentos de aflição, a delegação do Brusque seguiu viagem de ônibus com destino à cidade mineira de Muriaé (MG), que fica quase na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A distância entre as duas cidades é de quase 300 quilômetros, com duração de quatro horas pela Rodovia Santos Dumont. Na terça-feira à noite, o Brusque enfrentará o Tombense no estádio Soares Azevedo, pela 27ª rodada da Série B.

Veja Também