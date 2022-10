Bahia perde de virada para a Chapecoense e Grêmio segue vice-líder da Série B

publicidade

Chapecoense e Bahia travaram um duelo com emoção até o fim na noite desta sexta-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Apesar de saírem atrás do placar, os catarinenses venceram por 3 a 1, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e respiraram na luta contra o rebaixamento. O Grêmio agradeceu por manter o segundo lugar. Quem também comemorou o resultado foi o Cruzeiro, que conquistou matematicamente o título da segunda divisão nacional.

Com o resultado confirmado com gols de Thomas, Willian Popp e Maílton, a Chapecoense chegou a 38 pontos e aparece na 13ª colocação. O primeiro time na zona de rebaixamento é o CSA, em 17º com 35. O Bahia, que não vence há quatro jogos, segue em terceiro lugar, com 52, atrás de Grêmio (53) e Cruzeiro (71).

O Cruzeiro confirmou o título, porque o Grêmio também perdeu nesta sexta-feira, para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1. Restando seis jogos, o Bahia só pode chegar a 70 e o Grêmio a 71, mas com 14 vitórias contra 21 dos mineiros.

Apesar de um cabeceio de Ricardo Goulart, do Bahia, quem assustou primeiro foi a Chapecoense, com chute de longe de Marcelo Freitas, muito forte, que passou perto da trave. Os baianos responderam em lance de escanteio, em que Luiz Otávio cabeceou com perigo.

A Chapecoense seguiu buscando o ataque e teve outras duas boas chegadas, com Chrystian e Maílton, mas quem abriu o placar foi o Bahia. Aos 41 minutos, após cruzamento da direita de Vitor Jacaré, Luiz Henrique subiu alto na segunda trave para marcar.

A reação do time catarinense, porém, foi bem rápida no segundo tempo. Logo aos dois minutos Fernando cruzou da esquerda, por baixo, e a bola chegou em Thomás, no meio da área, que chutou de primeira para fazer. E a virada veio aos 24 minutos, em jogada de escanteio. A cobrança passou por todo mundo e Willian Popp estava na segunda trave para completar com o gol livre.

O Bahia foi para o abafa nos minutos finais e até conseguiu marcar o gol do empate, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e pegou agressão de Everton, do Bahia, em Victor Ramos, da Chapecoense, em lance anterior. Anulou o gol e aplicou cartão vermelho ao jogador baiano. Já aos 47 minutos, a Chapecoense definiu a vitória com gol de Maílton. Ele arrancou pela direita, cortou para o meio e chutou no cantinho para fechar o placar.

Na 33ª rodada, os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. Às 19h, a Chapecoense visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Um pouco mais tarde, às 21h30, o Bahia estará em Novo Horizonte (SP), onde enfrenta o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi.