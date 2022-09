Bahia tropeça novamente e Grêmio pode reduzir distância na Série B

publicidade

Mesmo tendo jogado melhor do que o Bahia, o Criciúma não saiu do empate sem gols na noite desta quinta-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), o time mandante dominou completamente o primeiro tempo e criou várias chances de gol, principalmente com Hygor. Os baianos até melhoraram na etapa final, mas tiveram uma atuação sem brilho.

Com o resultado, o Criciúma agora soma 39 pontos, no meio da tabela, e encerra de maneira positiva uma sequência bem complicada. Antes do Bahia, enfrentou outros dois times do G-4: venceu o Grêmio, por 2 a 0, e empatou com o líder Cruzeiro, por 1 a 1. Ainda aumenta sua invencibilidade para sete jogos, sendo quatro vitórias e três empates.

O Bahia segue na vice-liderança com 51 pontos e pode ver o Grêmio, com 47, e o Vasco, com 45, se aproximarem. Os dois fazem confronto direto no domingo, às 16h, em Porto Alegre. Mesmo em casa, o Criciúma foi o primeiro a arriscar com Felipe Mateus, em chute rasteiro de fora da área. Rayan cabeceou e quase marcou para os mandantes e Hygor teve duas chances claras. Na primeira, dentro da pequena área, não pegou bem na bola ao completar cruzamento. Depois, totalmente livre, cabeceou fraco.

O Bahia, que teve um primeiro tempo muito aquém do esperado, só assustou no segundo tempo. Em cobrança de falta, Vitor Jacaré mandou por cima, mas com perigo. Depois, Ricardo Goulart cabeceou dentro da área, mas para fora.

Apesar de ter menos chances, o Criciúma respondeu com Rayan, também em cabeçada com perigo. Os visitantes voltaram a ter boa com Lucas Mugni pegando rebote e chutando forte. O Criciúma foi quem mais tentou nos minutos finais, mas o placar não se alterou.

O Bahia volta a campo já na próxima segunda-feira, às 20h, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Já o Criciúma joga no sábado (17), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em Maceió (AL).

