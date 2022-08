Bauza, ex-São Paulo, perdeu fala e não reconhece as pessoas por causa de doença

publicidade

O treinador argentino Edgardo Bauza está passando por um problema de saúde delicado. Aos 61 anos, o ex-técnico do São Paulo sofre de uma doença degenerativa que o impede de falar. Ele também tem dificuldades para reconhecer as pessoas ao seu redor. A informação foi divulgada pelo seu ex-auxiliar, José Camello Di Leo, com quem trabalhou por 24 anos.

"Estamos em um estágio em que é necessário forçá-lo a lembrar. É muito difícil. Antes, conversávamos diariamente, o dia todo. Nos olhamos e eu já sabia o que queria. Agora, quando estou com ele acabo me machucando", disse Di Leo ao programa "Super Deportivo", da rádio argentina Villa Trinidad.

Di Leo revelou detalhes sobre a abrupta aposentadoria do treinador, ocorrida no final de 2021. Ele negou que o amigo esteja sofrendo de Alzheimer, mas sim de uma outra doença na qual o deixa "em outra realidade". Ele comentou ainda que sentir tristeza pelo fato de Bauza não poder ter desfrutado do busto inaugurado em sua homenagem no CT do Rosário Central, clube argentino pelo qual é ídolo.

"Fico muito triste ao lembrar quando ele me disse que ia trabalhar até os 68 anos e eu trabalharia até os 64. Ele me disse que a única coisa que queria era ter sua casinha, uma piscina e um churrasqueira para comer um churrasco com os amigos. Dá-me muita angústia que eu possa desfrutar e ele não. Isso me faz mal", contou.

Tendo Di Leo como auxiliar, Bauza treinou o São Paulo em 2016, quando levou tricolor paulista à semifinal da Copa Libertadores daquele ano. "El Patón", como é conhecido pelos argentinos, deixou o comando do time após 48 partidas para assumir a seleção argentina, onde ficou no cargo por apenas oito jogos em meio a uma crise institucional da Associação de Futebol Argentino (AFA).

Bauza foi o técnico da única conquista do Equador na Libertadores, quando a LDU derrotou o Fluminense no Maracanã, em 2008. O treinador ainda liderou o time equatoriano na conquista dois campeonatos locais e da Recopa Sul-Americana. Ele também esteve no comando do San Lorenzo no título da Libertadores de 2014.

Nos tempos de jogador, Bauza se destacou pelos gols, apesar de jogar como zagueiro. As boas atuações pelo Rosario Central - com direito a dois títulos nacionais - o garantiram uma vaga no grupo da Argentina que disputou a Copa do Mundo de 1990, na Alemanha.

Veja Também