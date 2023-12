Bayer Leverkusen arranca empate com Stuttgart e abre vantagem no topo do Alemão

publicidade

O Bayer Leverkusen visitou o Stuttgart e arrancou o empate de 1 a 1 na casa do rival, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe do técnico Xabi Alonso abriu quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, o Bayern de Munique (36 a 32).

O Stuttgart, que teve a favor o apoio de sua torcida, perdeu a chance de ganhar uma posição e continua na terceira colocação com 31 pontos. O seu próximo compromisso, no próximo domingo, é justamente diante do Bayern de Munique, atual vice-líder, fora de casa.

O líder do Alemão também entra em campo no mesmo dia. O adversário vai ser o Eintracht Frankfurt, que tenta se aproximar do pelotão de frente e vem embalado por uma goleada de 5 a 1 sobre o Bayern.

No jogo, o Stuttgart obteve a vantagem no placar no final do primeiro tempo. O meio-campo Führich teve espaço dentro da área, se livrou da marcação e finalizou com força para fazer 1 a 0.

A resposta do Bayer veio no primeiro minuto do segundo tempo. Florian Wirtz aproveitou uma assistência na grande área para chutar rasteiro e acertar o canto esquerdo do goleiro Alexander Nubel. A chance da virada veio no lance seguinte, mas Xhaka acertou a trave.

O Bayer não se acomodou com a igualdade no placar e criou boas oportunidades, surpreendendo o Stuttgart, que encontrou dificuldades para manter o mesmo ritmo da etapa inicial. No final, o atacante africano Silas teve a chance de dar a vitória para os mandantes, mas errou o alvo e a partida terminou com o placar de 1 a 1.

No outro jogo do dia, Colônia e Mainz empataram sem gols na casa do primeiro. O resultado manteve complicada a situação de ambos os times, ameaçados pelo rebaixamento. O time de Colônia abre a zona da degola, em 16º lugar, com 10 pontos. O Mainz está em 17º, com nove.