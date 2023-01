Bayern contrata goleiro suíço Yann Sommer para substituir Neuer

publicidade

O goleiro suíço Yann Sommer (34 anos) assinou um contrato até 2025 com o Bayern de Munique para suprir a ausência até o final da temporada do capitão Manuel Neuer (36 anos), anunciou nesta quita-feira o clube bávaro.

Depois de oito anos e meio no Borussia Monchengladbach, Sommer se compromete por duas temporadas e meia com o Bayern, onde será a primeira opção da posição pelo menos até o final do primeiro semestre, com destaque no calendário para o complicado duelo contra o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa (ida em 14 de fevereiro, volta em 8 de março).

"Estou orgulhoso de agora fazer parte do Bayern", explicou o goleiro em comunicado.

Segundo a imprensa alemã, o valor da transação seria de 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em variáveis.

Antes mesmo de a transferência ser oficial, Sommer se uniu aos novos companheiros nos treinos do Bayern e já pode estrear na sexta-feira contra o RB Leipzig, no retorno do Campeonato Alemão depois da pausa de inverno.

O técnico do time bávaro, Julian Nagelsmann, disse na quarta-feira que um goleiro experiente precisaria de apenas "15 minutos" para se adaptar a uma nova equipe.

Depois da Copa do Mundo, Manuel Neuer, capitão da seleção da Alemanha e do Bayern, sofreu uma fratura na perna praticando esqui nos alpes, o que o afastará dos gramados até o final da atual temporada europeia.

O prazo do contrato de Sommer não é por acaso, já que o vínculo de Neuer vai até 2024, depois da Eurocopa que será organizada na Alemanha.

Por sua vez, o Borussia Monchengladbach confirmou já nesta quinta-feira a contratação até junho de 2027 do também suíço Jonas Omlin, que estava no Montpellier, da França, por um valor similar ao recebido pela venda de Sommer.

