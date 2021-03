Bayern de Munique e PSG se enfrentam nas quartas de final da Liga dos Campeões

publicidade

O atual campeão Bayern de Munique enfrentará o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões. Será uma reedição da final da temporada passada, vencida pelo clube alemão (1-0). A definição ocorrei em um sorteio realizado nesta sexta-feira pela Uefa.

Outro confronto de grande destaque envolverá Real Madrid e Liverpool, que disputaram a final da Champions em 2018, com triunfo do time espanhol. Os outros dois duelos das quartas de final serão Porto-Chelsea e Manchester City-Borussia Dortmund.

A Uefa organizou um sorteio ''puro'' - os oito clubes poderiam se enfrentar -, que também determinou as chaves para as semifinais. O vencedor do duelo entre Real Madrid e Liverpool enfrentará o vencedor de Porto-Chelsea. O outro finalista será definido entre os vencedores dos confrontos PSG-Bayern e City-Dortmund.

As partidas das quartas de final serão disputadas em 6 e 7 de abril, com os jogos da volta uma semana mais tarde. As semifinais acontecerão entre 27-28 de abril e 4-5 de maio. A final está prevista para 29 de maio no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.

