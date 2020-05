Bayern vence Eintracht por 5 a 2 e mantém vantagem na liderança da Bundesliga

publicidade

O líder Bayern de Munique, que venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 2 em casa, manteve a vantagem de quatro pontos sobre o Borussia Dortmund, que horas antes havia vencido o Wolfsburg por 2 a 0 como visitante neste sábado, pela 27ª rodada da Bundesliga. Portanto, a diferença permanece inalterada antes do grande duelo entre o Borussia Dortmund e o Bayern, na terça-feira, em um 'Klassiker' de especial importância na batalha pelo título.

Depois que o Dortmund se aproximou timidamente e ficou a um ponto após sua vitória, o Bayern mostrou que está resistindo bem à pressão e conseguiu vencer o duelo com o Eintracht com gols de Leon Goretzka (17 minutos), Thomas Müller (41) e Robert Lewandowski (46).

Dois gols de Martin Hinteregger no segundo tempo (52 e 55) para o Eintracht deram mais emoção ao jogo, mas Alphonso Davies (61) e um gol contra de Hinteregger (74) voltaram a tranquilizar o Bayern, colocando o 5-2 final no placar de uma partida que, assim como as demais, foi disputada seguindo um rigoroso protocolo sanitário e sem a presença do público nas arquibancadas.

Tanto o Bayern de Munique quanto o Borussia Dortmund venceram seus dois jogos desde que a Bundesliga foi retomada uma semana atrás, depois de mais de dois meses e meio de paralisação devido à pandemia de coronavírus. A boa sequência continua para o time da Baviera, que nos últimos 18 jogos - considerando todas as competições - conseguiu 17 vitórias.

O clube campeão dos últimos sete campeonatos alemães também conseguiu 'se vingar' da derrota sofrida contra o Eintracht no primeiro turno, quando a equipe de Frankfurt aplicou um 5 a 1 que acabou causando a demissão do então técnico do Bayern, Niko Kovac, e sua substituição pelo assistente Hansi Flick, que continua no cargo desde então.

Borussia Dortmund vence Wolfsburg

Mais cedo o Borussia Dortmund conseguiu sua segunda vitória em dois jogos desde o reinício da Bundesliga há uma semana, desta vez derrotando por 2 a 0 o Wolfsburg, fora de casa, na Volkswagen Arena. O jogador português Raphael Guerreiro abriu o placar aos 32 minutos, aproveitando um bom passe de Thorgan Hazard, e no segundo tempo (78) o hispano-marroquino Achraf Hakimi, com um chute cruzado na área após receber de Jadon Sancho, garantiu a vitória na partida.

O sexto colocado Wolfsburg terminou com dez homens devido à expulsão de Felix Klaus na reta final do jogo (80). O Borussia Dortmund continua em seu caminho impecável desde que a Bundesliga recomeçou após a vitória por 4 a 0 sobre o Schalke 04 no sábado passado, no 'derby do Vale do Ruhr', em que Raphael Guerreiro se destacou marcando duas vezes.

Desde o retorno do campeonato alemão, o Dortmund venceu seus dois jogos e não sofreu nenhum gol. Levando em conta os duelos antes da Bundesliga em meados de março devido à pandemia, a equipe de Lucien Favre conquistou nove vitórias em suas últimas dez partidas no campeonato.

A má notícia foi a contusão de Mats Hummels que precisou ser substituído no intervalo após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles e é dúvida no Borussia Dortmund para o confronto contra o Bayern na terça.

Nos demais duelos deste sábado, o Bayer Leverkusen se destacou, subindo para a terceira posição ao vencer fora de casa por 3 a 1 o Borussia Mönchengladbach, que ocupava exatamente esse último lugar do pódio e agora fica em quarto lugar, um ponto atrás de seu adversário deste sábado.

O herói da visita de Bayer Leverkusen ao Borussia Park foi Kai Havertz, com dois gols marcados. O RB Leipzig, agora quinto e dois pontos atrás do Bayer Leverkusen, poderá voltar ao terceiro lugar se vencer no domingo, o Mainz (15º).

Na parte de baixo da tabela, o Werder Bremen (17º) conquistou uma vitória importante de 1 a 0 sobre o Freiburg (7º) fora de casa, apesar de permanecer em penúltimo, na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o lanterna Paderborn (18º) empatou em 1 a 1 em casa com o Hoffenheim (9º).