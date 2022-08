Bia Haddad elimina nº 1 do mundo Swiatek e vai às quartas do WTA de Toronto

publicidade

A tenista brasileira Bia Haddad se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Toronto, ao derrotar nesta quinta-feira a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo. Bia, 24ª no ranking, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-5, em três horas de partida, para conseguir a primeira vitória de uma brasileira sobre uma jogadora número 1 do mundo.

"Estou feliz e orgulhosa de mim e da minha equipe, é um momento especial. Nunca é fácil vencer a número 1 do mundo", disse a brasileira depois do jogo. "Creio que passei por momentos muito difíceis na minha carreira para viver este momento. Só quero aproveitar um pouco. Não quero pensar no meu próximo jogo. Mas sim, me sinto feliz. Estou feliz por começar a jogar em um bom nível", acrescentou.

Nesta temporada, Bia já foi campeã dos torneios de Nottingham e Birmingham, ambos disputados em junho.

Ela também se tornou a primeira brasileira a avançar às quartas do torneio de Toronto, depois de igualar a campanha de Niege Dias, que chegou às oitavas em 1987.