Bia Haddad se reaproxima do top 15 da WTA; Stefani sobe 439 posições nas duplas

Eliminada pela romena Ana Bogdan no WTA 250 de Portoroz, na Eslovênia, Beatriz Haddad Maia se reaproximou do top 15 do ranking mundial na atualização desta segunda-feira. Subiu duas posições, parou em 16º lugar e continua com a missão de igualar ou superar seu melhor posto da carreira, a 15ª colocação.

Na terça-feira, a paulista começa a disputa do WTA 500 de Tóquio contra a tenista da casa Yuki Naito. Caso termine o torneio japonês como campeã, pode subir para o 13º lugar do ranking. Também participará da competição por duplas, ao lado da chinesa Zhang Shua, com quem desafiará a grega Despina Papamichail e a mexicana Fernanda Contreras Gomez, também na terça. No ranking de duplas, Bia é a número 21.

Outra brasileira que teve ótimas notícias com a atualização desta segunda foi Luisa Stefani, que foi campeã ao lado da parceira canadense Gabriela Dabrowski no WTA 250 de Chennai, seu primeiro torneio após um ano afastada por lesão. Com isso, ganhou 439 posições na classificação das duplas e atingiu o posto 279.

Ela é a sexta brasileira melhor ranqueada, atrás de Bia (21ª), Laura Pigossi (150ª), Carolina Meligeni Alves (154ª), Ingrid Martins (159ª) e Rebeca Pereira (198ª). Stefani também disputará o WTA 500 de Tóquio, onde reencontrará Dabrowski, mas como rival. Jogando com a japonesa Ena Shibahara, enfrentará a dupla formada pela canadense e a mexicana Giulia Olmos.

No simples, o Brasil continua sem nenhuma representante no top 100 além de Beatriz Haddad Maia. Laura Pigossi, que chegou a ocupar a 100ª posição no final de agosto, manteve-se em 102º na atualização. Depois dela, a melhor colocada é Carolina Alves, 169ª colocada após perder quatro posições.

Dentro do top 10, não houve nenhuma alteração. Sem jogar desde o título do US Open, a polonesa Iga Swiatek continua liderando a classificação com folga. Ela tem 10.365 pontos contra 5.090 da vice-líder Ons Jabeur e 4.300 da terceira colocada Anett Kontaveit.

