Bia Haddad vai à final das duplas no WTA 1000 de Madri

publicidade

Beatriz Haddad Maia vai disputar as finais das duplas no WTA 1000 de Madri. Ao lado da companheira Victoria Azarenka, belarussa ex-número 1 do mundo, a paulista de 26 anos passou pelas semifinais nesta sexta-feira, ao conquistar um triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 10/6, em disputa com a norte-americana Taylor Townsend e a canadense Leyla Fernandez.

Bia buscará seu primeiro título de nível 1000, seja em duplas ou simples. Atual 20ª colocada do ranking de duplistas, pode entrar no top 10 se for campeã. Na classificação individual da WTA, ocupa a 14ª colocação. A missão que terá junto de Azarenka será dura, pois do outro lado estarão as norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff, terceira e quarta colocadas do ranking, respectivamente.

As tenistas dos Estados Unidos entraram no torneio de Madrid como favoritas ao título. Para chegar à final, Pegula e Gauff superaram a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Gabriel Ruse por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5). A grande decisão está marcada para domingo, com início previsto para as 7h30 de Brasília.

Também nesta sexta, Carlos Alcaraz celebrou seu aniversário de 20 anos avançando à decisão do Masters 1000 de Madri. Atual número dois do mundo, atrás de Novak Djokovic, e defensor do título do torneio, o fenômeno espanhol venceu o croata Borna Coric por 2 a 0 nas semifinais, com parciais de 6/4 e 6/3.

"ignifica muito para mim jogar uma final novamente aqui em Madri", disse Alcaraz. "É um lugar muito especial para mim e tenho ótimas lembranças desde que vim para cá para jogar, quando tinha menos de 12 anos. Claro que o ano passado foi incrível. Fazer 20 anos assim é especial, então vou aproveitar a final aqui e vou tentar deixar toda a Espanha feliz", completou.

O adversário de Alcaraz na final será o alemão Jan-Lennard Struff, que venceu o russo Aslan Karastev de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, na outra semifinal. Struff, de 33 anos, foi o responsável pela eliminação do grego Stefanos Tsitsipas, tenista número 5 do mundo, nas quartas de final.