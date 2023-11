Bia Haddad vence fácil, e Brasil avança na Billie Jean King Cup

publicidade

Sem sustos, Beatriz Haddad Maia confirmou o favoritismo neste sábado e garantiu o Brasil no Qualificatório Mundial da Billie Jean King Cup de 2024 ao derrotar Sohyun Park, da Coreia do Sul, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h05min de partida, realizada em Brasília.

Com o resultado, o Brasil abriu 3 a 0 na série melhor de cinco jogos e confirmou a vitória sobre a equipe asiática. Na sexta, Bia Haddad e Laura Pigossi haviam vencido os seus jogos de simples. No placar geral, o time brasileiro venceu por 4 a 0 porque Luisa Stefani e Ingrid Martins também levaram a melhor, nas duplas.

Bia Haddad iniciou o duelo contra Sohyun Park em ritmo lento, acostumando-se ao calor de mais de 30 graus da capital brasileira. Quando se adaptou, chegou à primeira quebra no quinto game e abriu vantagem. A coreana não conseguiu fazer frente e acabou sendo derrotada por 6/2.

No segundo set, a brasileira foi ainda mais incisiva e conquistou a primeira quebra no terceiro game, abrindo 3 a 1 de vantagem. Assim como aconteceu no primeiro set, a coreana se desestabilizou e não conseguiu impedir que Bia Haddad, a número 111 do mundo, confirmasse a vitória por 6/1.

"O nervosismo foi muito parecido por conta do meu perfil. O que mudou foi que tratei melhor as emoções e joguei mais solta. De qualquer forma, o frio na barriga mostra que eu me importo com o momento, já que ele é o mesmo de quando eu jogava pelo meu clube e pela minha cidade e ainda fico assim num Grand Slam. Estou muito feliz por ter conseguido evoluir em quadra e também por sair com dever cumprido", comentou Bia.

Mesmo com o confronto definido, Brasil e Coreia do Sul entraram em acordo para jogar a partida de duplas - Laura Pigossi não precisou jogar sua segunda e última partida de simples no confronto. Luisa e Ingrid Martins, estreante na Billie Jean King Cup, superaram Dayeon Back e Bo-young Jeong por 6/1 6/2.

"Eu estava muito feliz em quadra. Antes da partida eu só pensava em desfrutar o momento e deu tudo certo. É ótimo poder estar nesse time, ainda mais com uma atmosfera incrível em Brasília", afirmou Ingrid. "Foi ótimo jogar com uma torcida tão calorosa e espero que tenhamos mais experiências como as que tivemos aqui. Estou finalizando a temporada e não poderia ter acontecido de forma melhor", completou Luisa.

O Brasil disputará o Qualificatório Mundial da Billie Jean King Cup pela terceira vez desde a mudança do formato da competição, em 2020. Nas duas participações, acabou sendo derrotado pela Alemanha. A equipe brasileira nunca avançou à fase final neste atual formato.

Agora o time nacional aguarda o sorteio para conhecer seu futuro adversário no Qualificatório, fase que será disputada somente em abril de 2024.