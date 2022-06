Bia Haddad vence Zhang e conquista WTA de Birmingham

publicidade

Uma semana depois de se sagrar campeã do torneio de Nottingham, a brasileira Beatriz Haddad Maia, 32ª do ranking mundial, venceu o torneio de Birmingham neste domingo, também em quadra de grama. Em apenas uma semana, a tenista de 26 anos conquistou seus dois únicos títulos de simples da WTA até agora em sua carreira.

Antes dessa temporada na grama, prévia ao torneio de Wimbledon, Bia Haddad havia disputado apenas uma final de WTA, na qual foi derrotada, em setembro de 2017, em Seul.

Neste domingo, ela venceu a final em Birmingham contra a chinesa Zhang Shuai (54ª), que precisou abandonar quando a brasileira vencia por 5 a 4. As semifinais ocorreram pouco antes da final já que não puderam ser disputadas no sábado devido à chuva. Naquela fase, Bia Haddad venceu a ex-número um do mundo Simona Halep (20ª) por 6-3, 2-6 e 6-4.

Após a conquista, ela agradeceu à sua equipe. "Viemos de um título na semana passada e não foi suficiente", comemorou. "Eles me pressionaram, tentando quebrar os limites e fazer com que eu ficasse mais forte a cada dia. Eu não teria conquistado este troféu sem eles."

Em sua semifinal Shuai Zhang também havia vencido outra tenista romena, Sorana Cirstea (36ª) com parciais de 4-6, 6-1 e 7-6 (7/5). Aos 33 anos, a chinesa disputou sua sexta final. Ela conquistou três títulos WTA, o último em março passado em Lyon (França).

Veja Também