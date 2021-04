Boca vence e complica vida do Santos na Libertadores

publicidade

O Boca Juniors venceu o Santos por 2 a 0, nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadore. O Peixe não conseguiu responder ao futebol dos hermanos, em partida disputada na Bombonera, em Buenos Aires.

Carlos Tevez (46) e o colombiano Sebastián Villa (69) marcaram os gols da vitória, garantindo o 100% em duas rodadas no torneio. O Santos, enquanto isso, se complicou com duas derrotas.

O Boca lidera o Grupo C com 6 pontos, seguido pelo equatoriano Barcelona, que nesta quarta-feira recebe o boliviano The Strongest, também sem pontos assim como o Santos.

Na terceira rodada, o Santos vai receber o The Strongest em 4 de maio e, no mesmo dia, o Boca visita o Barcelona em Guayaquil.