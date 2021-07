Bolívar anuncia a contratação do técnico Antônio Carlos Zago

publicidade

O presidente do Bolívar, Marcelo Claure, utilizou a conta particular no Twitter para anunciar a contratação do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago. O profissional de 52 anos terá a sua primeira oportunidade em um clube sul-americano fora do Brasil.

A equipe de La Paz caiu na pré-Libertadores nos confrontos contra o Junior de Barranquilla-COL e disputou a fase de grupo da Copa Sul-Americano, mas acabou em terceiro e acabou desclassificado. Os adversários do grupo C foram Arsenal de Sarandi-ARG, Ceará, que classificaram, e Jorge Wilstermann-BOL.

No Campeonato Boliviano, o Bolívar é o segundo colocado. O peruano José Guillermo del Solar e o argentino José Chamot eram cotados para assumir o clube, mas Claure optou por Zago. O tempo de contrato não foi revelado.

Antônio Carlos Zago treinou o Juventude e o Inter no Rio Grande do Sul. O último trabalho do técnico foi o Kashima Antlers, do Japão.