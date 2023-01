Boneco com camisa de Vinícius Jr aparece 'enforcado' em ponte em Madri

publicidade

Vinícius Junior voltou a ser o centro das atenções a poucas horas do clássico da Copa do Rei nesta quinta-feira entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O jogador brasileiro foi representado como um boneco pendurado com sua camisa em uma ponte na capital. O boneco foi pendurado simulando um enforcamento em uma ponte perto do centro de treinamento do Real Madrid.

Uma faixa foi colocada na ponte com os dizeres "Madri odeia o Real", segundo fotos e vídeos divulgados pela mídia local. "Estamos investigando o que aconteceu", disseram fontes policiais à AFP, sem dar mais detalhes até o momento.

Segundo a imprensa espanhola, o lema que aparece no boneco costuma ser usado por torcedores radicais do Atlético de Madrid. O incidente ocorreu poucas horas antes de Real Madrid e Atlético disputarem as quartas de final da Copa do Rei na noite desta quinta-feira em jogo único no Santiago Bernabéu.

"Atos como este são absolutamente repugnantes e inadmissíveis e constrangem a sociedade. Nossa condenação a qualquer ato que atente contra a dignidade de pessoas ou instituições é contundente e sem paliativos", afirmou o Atlético em um comunicado. "A rivalidade entre os dois clubes é máxima, mas o respeito também", acrescentou o clube 'rojiblanco', confiante de que "as autoridades poderão esclarecer o ocorrido".

Veja Também

"Condenamos veementemente os atos de ódio contra Vinícius. Intolerância e violência não cabem no futebol", disse a LaLiga em mensagem no Twitter. Vinícius está mais uma vez envolvido em polêmicas após já ter sido alvo de xingamentos racistas na última partida entre as duas equipes.

No clássico da liga em setembro passado, no qual os 'merengues' venceram por 2 a 1, alguns torcedores 'rojiblancos' proferiram insultos racistas contra Vinícius antes e durante a partida. Esses fatos foram levados aos tribunais, que arquivaram o processo por não terem apurado crime e nem encontrado culpados.

Vinícius "é um jogador de que precisamos, de quem o futebol precisa, que tem um talento extraordinário", disse na quarta-feira o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para quem "temos de protegê-lo no aspecto físico e mental".

O técnico italiano deu essas declarações ao ser questionado sobre as faltas que o jogador brasileiro sofre e suas constantes brigas com adversários e torcedores em suas partidas. "O vejo motivado. Ele não reclama", acrescentou Ancelotti.