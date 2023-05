Botafogo bate Atlético-MG, segue 100% no Brasileiro e chega a 14 jogos invicto

publicidade

O Botafogo manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo, no estádio Engenhão, pela quarta rodada. Além de ter vencido todos os seus jogos, o clube carioca é o líder isolado do torneio.

Com 12 pontos, o Botafogo tem dois a mais que o Palmeiras, o atual campeão do Brasileirão. O Atlético-MG, por sua vez, ficou com apenas quatro e viu a pressão aumentar sobre o técnico Eduardo Coudet. O treinador ainda não conseguiu se firmar no comando do time mineiro.

A boa fase do Botafogo não é de hoje. O time alvinegro chegou ao 14º jogo sem perder na temporada, deixando ainda mais em destaque o trabalho de Luís Castro, após a eliminação precoce no Campeonato Carioca.

O show pirotécnico no estádio antes da bola rolar indicou o que estava por vir. O Botafogo controlou a partida, estudou bem o Atlético-MG e começou a pressionar a partir dos 20 minutos, quando Júnior Santos e Lucas Fernandes deram muito trabalho ao goleiro Everson.

A superioridade do Botafogo foi transformada em gol aos 29 minutos. Após bela troca de passes, Lucas Fernandes achou Di Placido na direita. Ele cruzou para Victor Sá, que apareceu entre dois marcadores do Atlético para fazer um golaço de letra.

Como vem acontecendo ao longo de todo o ano, o Atlético sentiu o gol e não conseguiu esboçar reação no primeiro tempo, diferente do Botafogo, que por muito pouco não ampliou aos 45 minutos. Júnior Santos fez grande jogada pelo lado direito e tocou para Victor Sá. O artilheiro da noite jogou rente à trave.

O primeiro tempo ruim do Atlético fez com que Eduardo Coudet fizesse três substituições já no intervalo. Pávon, Igor Gomes e Patrick entraram, mas o clube mineiro continuou sem conseguir criar oportunidades claras de gol. Na melhor delas, Pávon chutou cruzado, a bola atravessou toda a área e Paulinho não alcançou para empurrar.

O Botafogo era mais vertical e quase ampliou aos dez minutos, quando Everson fez um milagre após cobrança de falta com desvio. O gol do time da casa parecia ser questão de tempo e aconteceu aos 15. Victor Sá fez linda jogada pela esquerda e cruzou. Júnior Santos chegou batendo e jogou na zaga. Matheus Nascimento pegou a sobra para fazer 2 a 0.

Após o gol, o Atlético praticamente desistiu de jogar e praticamente não ameaçou o Botafogo, que recuou, mas continuou atacante na base do contra-ataque. Aos 21 minutos. Júnior Santos recebeu de Lucas Fernandes e exigiu mais uma grande defesa de Everson.

E o Atlético conseguiu evitar uma goleada neste domingo. Aos 46 minutos, Tchê Tchê recebeu pela direita, invadiu a área e chutou nas redes pelo lado de fora, na última chance do Botafogo na partida.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, às 20h, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No dia seguinte, às 19h, o Botafogo recebe o Corinthians, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Campeonato Brasileiro 2023 - 4ª rodada

Botafogo 2

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Eduardo) e Lucas Fernandes (Tchê Tchê); Júnior Santos (Matías Segovia), Matheus Nascimento (Tiquinho Soares) e Victor Sá (Luis Henrique). Técnico: Luís Castro.

Atlético-MG 0

Everson; Mariano, Maurício Lemos e Jemerson; Rubens (Patrick), Battaglia, Edenílson (Pavon), Hyoran (Igor Gomes) e Zaracho; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Victor Sá, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Matheus Nascimento, aos 15 minutos do segundo tempo (B).

Cartões amarelos: Battaglia, Mauricio Lemos e Rubens (Atlético-MG)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Renda: R$ 888.575,00

Público: 16.415 pagantes

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)