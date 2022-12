Botafogo empata com Crystal Palace em dia de festa e ovação a Textor em Londres

publicidade

Acompanhado por mais de mil torcedores alvinegros no Selhurst Park, em Londres, o Botafogo contou com boa atuação do goleiro Lucas Perri e empatou sem gols em amistoso com o Crystal Palace, na noite de sexta-feira. O encontro foi promovido pelo empresário americano John Textor, dono do clube carioca e coproprietário da equipe londrina.

Ao final da partida, o empresário entrou no gramado e se dirigiu à torcida brasileira, que gritava "Ah, é o John Textor", conforme mostrado em vídeo divulgado pelo Botafogo nas redes sociais. Ele ainda parou por um breve momento para tirar fotos com crianças presentes na arquibancada.

Antes do jogo, botafoguenses se encontraram nas ruas londrinas, munidos de instrumentos e bandeiras, inclusive de torcidas organizadas, e fizeram uma grande festa. Já nas arquibancadas, como a rede não foi balançada, o momento de maior vibração foi quando Lucas Perri defendeu pênalti cobrado por Wilfried Zaha, justamente em frente ao setor da arquibancada no qual os torcedores brasileiros estavam alocados.

Substituto do lesionado Gatito Fernandéz, Perri mostrou que tem condições de ser o sucessor do paraguaio debaixo da trave botafoguense, pois, além do pênalti defendido, fez outras boas defesas durante o jogo. Apesar do ponto positivo na defesa, o Botafogo não mostrou muito poder ofensivo e levou pouco perigo ao gol dos coirmãos londrinos.

O amistoso marcou o retorno do Botafogo à Inglaterra, 31 anos após uma excursão internacional de 1991, usada como preparação para o Campeonato Carioca. Na época, o time carioca perdeu por 2 a 1 para o Leeds United e conseguiu uma vitória pelo mesmo placar sobre o West Ham. Antes dos jogos em solo inglês, fez outro jogo com o Leeds, no Japão, onde venceu por 1 a 0.