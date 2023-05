Bragantino bate o Athletico-PR e volta a vencer após cinco jogos no Brasileirão

publicidade

RB Bragantino e Athletico-PR se enfrentaram no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e quem se deu melhor foi o time paulista. Vitória por 2 a 0, com gols de Eduardo Sasha e Thiago Borbas.

Com o resultado, o time da casa sobe para a 10ª colocação, com dez pontos. Já os visitantes seguem em 5º, com 12. Na próxima rodada, o Braga enfrenta o Santos, no sábado (27), enquanto o Athletico recebe o Grêmio no mesmo dia.

O Bragantino começou na pressão e marcou aos 15 minutos. Lucas Evangelista chutou cruzado e Sasha, bem posicionado, só desviou para o fundo das redes. O Athletico tentou a recuperação, mas pouco produziu no primeiro tempo, assim como o time da casa, que teve como única chance clara o gol.

No segundo tempo, o Bragantino voltou disposto a ampliar o placar. Aos sete minutos, Helinho recebeu na área e finalizou cruzado. Bento espalmou para escanteio e salvou o time paranaense. Aos 27, o Athletico respondeu. Pablo chutou no meio do gol, mas Cleiton "bateu roupa". A defesa do Braga conseguiu afastar o perigo.

Quatro minutos depois, Thiago Borbas, que acabara de entrar, recebeu bom passe na área e tentou o canto direito de Bento, mas a bola foi para fora. Aos 41 minutos, o gol do alívio do Bragantino. Henry Mosquera fez linda jogada individual pela ponta direita e cruzou rasteiro. Borbas só desviou e ampliou: 2 a 0. O placar seguiu até o fim do duelo. Foi a primeira vitória do time paulista após cinco jogos.