Brasil de Pelotas empata no Bento Freitas e segue sem vencer na Série C

A emoção ficou para os minutos finais da partida entre o Brasil de Pelotas e Botafogo-SP, na manhã deste sábado, no Bento Freitas, pela terceira rodada da Série C. O Xavante abriu o placar aos 41 do segundo tempo, com Júnior Pirambu. Porém, os visitantes empataram dois minutos depois, com Thiago Reis. Esse foi o terceiro jogo seguido sem vitória da equipe de Pelotas.

Assim como a temperatura amena em Pelotas, o confronto também não apresentou muito calor. A boa chance do Brasil na primeira etapa ocorreu logo aos três minutos. Gabriel Araújo tentou o arremate de longe, mas não conseguiu surpreender o goleiro Deivity. A resposta do Botafogo veio aos 45, em boa batida de falta de Jean Victor, obrigando Vitor Luiz a fazer boa defesa.

Na etapa complementar, o domínio seguiu com o Xavante. O gol veio aos 41. No cruzamento de Marcelinho, a zaga afastou mal. O estreante Júnior Pirambu aproveitou a falha, dominou, e acertou no ângulo. 1 a 0 em Pelotas. Tudo caminhava para o primeiro triunfo na Série C quando Jean Victor cruzou na ponta esquerda dos donos da casa. A bola foi na medida para Thiago Reis encobrir Vitor Luiz – tudo igual em Pelotas.

Com o empate, o Brasil tem apenas dois pontos e amarga a 13° Colocação. O Botafogo é o líder, com sete. O Xavante volta a campo no dia 1°, diante do São José, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre. A partida está marcada para as 17h. Já o Botafogo-SP encara o Floresta-CE, na Fonte Luminosa, em Araraquara, no dia 2.

