Brasil de Pelotas sofre gol no fim e é eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil

O Brasil lutou bastante, mas acabou eliminado por um gol nos minutos finais, nesta quarta-feira, em confronto com o Atlético-MG. O Bento Freitas empurrou muito, em Pelotas, mas a vitória por 1 a 0, que levaria a decisão para os pênaltis escapou aos 43 minutos da etapa final e o 1 a 1 colocou um fim na boa campanha do Xavante na Copa do Brasil.

Na força da torcida, o Brasil pressionou nos minutos finais e aproveitou instabilidade do Galo para abrir o placar. Aos 18 minutos do primeiro tempo, João Marcus subiu mais que todo mundo e desviou de cabeça na área, Márcio Jonatan foi oportunista e completou para o fundo das redes.

A festa em Pelotas manteve o Xavante perigoso no primeiro tempo e a partida ficou lá e cá, com a tentativa do Galo de evitar a zebra. Hulk e Vargas perderam grandes chances de igualar e o jogo foi para o intervalo 1 a 0.

Na volta, o Brasil não conseguiu manter a mesma competitividade e começou a ser empurrado para seu campo. Aí, surgiu Marcelo Pitol, com duas grandes defesas. Na mais difícil delas, o veterano saltou na frente de vargas para evitar gol à queima-roupa. Antes, já havia barrado Hulk de novo.

Vislumbrando as penalidades, o Xavante foi castigado aos 43 minutos. Mariano fez a assistência de cavadinha para Zaracho que emendou o voleio na área e fulminou as redes com o 1 a 1. A vaga escapou do raçudo Xavante.