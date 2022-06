Brasil derrota a Polônia na Liga das Nações

publicidade

A seleção brasileira feminina de vôlei somou mais uma vitória pela Liga das Nações. Nessa quinta-feira, o Brasil derrotou a Polônia por 3 sets a 0, parciais de 25-23, 25-21 e 25-22. O grande nome do jogo foi a central Carol, responsável por 15 pontos brasileiros, dos quais sete de bloqueio. Lorenne, com nove pontos, e Diana e Júlia Bergmann, com oito cada, também se destacaram.

O primeiro set foi o mais apertado, com as polonesas em vantagem no 21 a 20. Uma reação brasileira na reta final, contudo, garantiu a virada. O segundo set seguiu pelo mesmo caminho, com dificuldades até o fim, ainda que tenha terminado com uma margem maior. No terceiro, contudo, a superioridade brasileira se deu desde o começo, não dando chances para as polonesas.

O Brasil agora volta às quadras nos EUA nesta sexta-feira, às 19h, para enfrentar a República Dominicana.