Brasil dispara na liderança dos Jogos Parapan-Americanos

Os Jogos Parapan-Americanos mal começaram e o Brasil já disparou no quadro de medalhas. Com apenas dois dias de competição, o país confirmou a tendência de hegemonia – é líder no quadro geral desde o Jogos do Rio-2007 – e quebrou a barreira de 70 medalhas, sendo que 32 são de ouro. Ao final do domingo, foram 33 títulos parapan-americanos, 21 pratas e mais 22 bronzes. Para efeitos de comparação, os Estados Unidos, que estão no segundo lugar, vêm muito atrás, com 33 medalhas (11 de ouro).

O carro chefe do Brasil no final de semana foi a natação. Confirmando a expectativa, dominou as piscinas em Santiago e garantiu 34 lugares no pódio. Aliás, a primeira medalha brasileira na competição veio das águas, com o ouro de Patrícia Pereira, campeã nos 50m peito para a classe SB3. Depois, ao longo do sábado e domingo, foram mais 18 títulos, com destaque para Wendell Belarmino (classe S11), Douglas Rocha (classe S12), Gabriel Bandeira (classe S14), Samuel da Silva (classe S5) e Ana Soares (classe S14), todos bicampeões.

Nos esportes coletivos, o Brasil venceu seus dois compromissos no futebol para cegos. No sábado, bateu o México por 1 a 0 e no domingo, o Chile por 2 a 0. Hoje, às 16h (de Brasília), os brasileiros voltam à quadra para enfrentar a Colômbia.