Brasil enfrenta o líder da Série B de olho na parte de cima da tabela

O Brasil de Pelotas tem um desafio e tanto na primeira rodada do segundo turno da Série B. Fora de casa, o Xavante encara o líder Bragantino, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h deste sábado, com o objetivo de tentar seguir subindo na tabela de classificação da competição.

No momento, o Brasil ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos conquistados. Já o líder Bragantino soma 38 pontos, e sequer poderá ser alcaçando pelo 2º colocado, o Coritiba. Isso porque o rival direto tem 4 pontos a menos.

O Xavante vem de vitória. Na 19ª rodada, venceu a Ponte Preta, em Pelotas, pelo placar de 1 a 0. Já o Bragantino faz grande campanha e, nos últimos cinco jogos, venceu três e empatou dois. Na última rodada, venceu o CRB fora de casa pelo placar de 3 a 0.

A preparação do Xavante passou por Porto Alegre. Na manhã de sexta-feira, véspera do jogo, a equipe treinou no CT Parque Gigante, do Inter, antes da viagem à Bragança Paulista, que ocorreu no período da tarde.