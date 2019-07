Brasil estreia com vitória sobre anfitriãs no rugby do Pan-Americano

publicidade

As seleções brasileiras masculina e feminina de rugby estrearam nesta sexta-feira nos Jogos Pan-Americanos de Lima. O time masculino ficou no empate contra o Chile, por 14 a 14, já o time feminino venceu o Peru por 33 a 5. As duas seleções voltam a campo no sábado para duas partidas cada, uma pela manhã e outra à tarde, para definir a classificação à próxima fase.

A seleção feminina venceu o Peru sem dificuldades. A seleção anfitriã até chegou a abrir o placar, mas o gosto da vitória durou pouco. Pouco mais de três minutos depois o Brasil empatou com Rafaela Zanellato e passou à frente com a conversão de dois pontos. No segundo tempo, Isadora Cerullo ampliou e em menos de quatro minutos marcou outros dois tries. Raquel Cristina Kochann fechou a goleada.

No duelo masculino, o Brasil abriu o placar com uma jogada rápida de Felipe Sancery. Marcado por três chilenos, ele deu um passe para Daniel Sancery, que passava em velocidade e saiu na frente dos adversários para marcar o primeiro try do jogo. Os chilenos empataram ainda no primeiro tempo com Rodrigo Grossetete, que recebeu um passe livre de marcação já perto da linha do try.

A seleção brasileira ficou à frente do placar mais uma vez, com Lucas Duque, após boa troca de passes já próximo à linha do try. Mas, faltando 2:15 para o fim da partida, o Chile conseguiu o empate novamente. O Brasil joga amanhã (27) contra a Guiana e a vitória é fundamental para manter chances de classificação.