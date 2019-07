Brasil ganha de virada da Argentina na final feminina do handebol no Pan

publicidade

As brasileiras conquistaram o hexacampeonato nos jogos Pan-Americanos com uma grande virada sobre a Argentina no Handebol. A vitória por 30 a 21 garantiu, além da medalha de ouro, vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

O Brasil começou num ritmo mais baixo e chegou a perder por 10 a 7. Antes do intervalo, contudo, buscou o empate em 12 a 12.

No retorno, contudo, a seleção brasileira fez valer a camisa hexacampeã e começou a abrir vantagem. Depois do 13 a 13, logo abriu 18 a 14 e foi gradualmente garantindo vantagem até comemorar o título.