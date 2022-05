Brasil leva virada do Volta Redonda e segue ameaçado pelo Z-4 na Série C

publicidade

O Brasil de Pelotas perdeu mais uma e segue ameaçado pela zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão. O Xavante até saiu na frente no Raulino de Oliveira, na noite deste domingo, mas levou a virada diante do Volta Redonda e acabou derrotado pelo placar de 3 a 1.

O Xavante abriu o placar cedo, logo aos 9 minutos, com Marllon. Ainda na etapa inicial, no entanto, levou a virada. Com um gol contra de Rômulo e um chute de Pedrinho de fora da área, os mandantes viraram. Na etapa final, Rafhael Lucas fechou o placar e manteve a invencibilidade do Voltaço dentro de casa.

O resultado manteve o Xavante perto do Z-4, na 15ª colocação, com 6 pontos e apenas uma vitória. Pode perder mais uma posição na quarta, quando o Vitória enfrenta o Botafogo da Paraíba. Já o Volta Redonda saltou para a terceira colocação na classificação geral, indo a 10 pontos.

O Xavante volta a campo pela Série C contra o Figueirense, no próximo sábado, 21, às 18h, no Bento Freitas. Já o Volta Redonda entra em campo no domingo, quando visita o Paysandu, na Curuzu, às 19h.