Brasil supera Montenegro e termina primeira fase do Mundial de basquete invicto

publicidade

Já classificada para a segunda fase da Copa do Mundo de basquete, a seleção do Brasil encerrou a primeira fase com uma vitória de 84 a 73 sobre Montenegro nesta quinta-feira em Nanquim.

Em sua última partida do Grupo F, o Brasil chegou a abrir 15 pontos de vantagem no terceiro quarto, viu a diferença cair para apenas um ponto na quarta parcial, mas conseguiu reagir e fechar o jogo com uma vantagem de 11.

Os destaques foram o armador Marcelinho Huertas (16 pontos e seis assistência) e o pivô Cristiano Felício (14 pontos, sete rebotes). A seleção brasileira terminou a primeira fase invicta, com três vitórias (Nova Zelândia, Grécia e Montenegro) e a liderança do Grupo F. Na segunda etapa do Mundial, a equipe estará no Grupo K, no qual enfrentará o time dos Estados Unidos.