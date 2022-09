Briga entre torcedores termina com feridos e rodovia fechada em Minas Gerais

publicidade

Uma briga entre torcedores do Cruzeiro e Palmeiras terminou com ao menos três homens feridos e a BR-381 interditada nos dois sentidos, na altura de Carmópolis de Minas, a 125 quilômetros de Belo Horizonte, no centro-oeste de Minas, na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a estrada conhecida como Rodovia Fernão Dias, as vítimas foram socorridas com ferimentos pelo corpo.Elas foram levadas para o PAM (Pronto Atendimento Municipal) da cidade de Oliveira, a 38 quilômetros de Carmópolis de Minas. O estado de saúde dos pacientes não foi confirmado.

A dinâmica da briga ainda não foi esclarecida pelos órgãos oficiais. Vídeos mostram os torcedores correndo pela Rodovia Fernão Dias. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, às 21h45min, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Cruzeiro, entra em campo às 19h, em Campinas, em São Paulo, contra a Ponte Preta.

Veja Também