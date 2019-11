Brigada Militar abre o 60º Festival Hípico Noturno em Porto Alegre

publicidade

Começou oficialmente a 60ª edição do Festival Hípico Noturno, o evento mais antigo da Brigada Militar, promovido desde 1960. A cerimônia de abertura ocorreu na noite desta quinta-feira, na sede do 4°Regimento de Polícia Montada (4º RPMon), em Porto Alegre. Após a cerimônia ocorreu a primeira das 18 provas que devem ser realizadas até domingo. Foi a Prova 1 FHN -Sulgás, da Série Principal altura 1,30m, na Pista de Grama. O evento reúne mais de 300 conjuntos - cavalo e cavaleiro - do Brasil e do exterior em quatro dias de competições.

De acordo com o comandante do 4º RPMon, tenente-coronel José Carlos Pacheco, em comemoração aos 60 anos do evento, também foi realizado o 10° Campeonato Brasileiro de Salto Militar. “São várias alturas nas provas, teremos sempre shows à noite, além de praça de alimentação”, afirmou. Segundo ele, o Festival é o momento em que a Brigada Militar congrega com a comunidade em torno do hipismo e do amor pelo cavalo. “É um esporte muito bonito, além de ser o único esporte em que o homem e a mulher concorrem de maneira igual”, afirmou.

Conforme o comandante, o momento mais aguardado é a grande final, que ocorrerá na noite domingo. “É muito importante estarmos todos juntos, a Brigada Militar e a comunidade. O ambiente é familiar e também é de festa”, destacou. Durante a cerimônia de abertura, os patrocinadores do evento foram homenageados. “O Festival só acontece com esse apoio”, disse o comandante, lembrando que o evento é também patrocinado pela Lei de Incentivo ao Esporte nos níveis estadual e federal.

Serão distribuídos 60 mil reais em prêmios aos vencedores. A competição se estende até domingo, quando acontece a grande final. No total, serão 18 provas competitivas durante o evento. A programação completa da 60ª edição do Festival e a agenda das provas podem ser conferidas no site