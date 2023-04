Campeão Gaúcho receberá troféu em alusão aos 150 anos do TJRS

publicidade

No sábado, o campeão gaúcho 2023, que será decidido na partida entre Grêmio e Caxias, às 16h30min, receberá o troféu alusivo aos 150 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A entrega será feita pela Presidente do TJRS, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, no palanque montado pela Federação Gaúcha de Futebol no meio do gramado da Arena.

A magistrada destacou a importância da aproximação entre o Judiciário gaúcho e o esporte mais popular no Brasil. "A mobilização promovida pelo futebol é imensa e queremos ampliar cada vez mais junto à sociedade as comemorações dos 150 anos do nosso Tribunal, que desde a sua criação sempre atua em prol das principais demandas da população", disse ela.

A Presidente Iris recordou que a relação do TJ com o segmento denominado "torcedor de futebol" está também abrangida pela prestação jurisdicional, através de iniciativas como o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JTGE), com sedes exclusivas nos estádios dos principais clubes de Porto Alegre. Em todos os jogos na Capital, um magistrado e servidores do Judiciário se deslocam aos referidos locais, atendendo ocorrências e litígios nos estádios e seus entornos.

"A presente iniciativa consolida ainda mais esta parceria existente num momento histórico do TJRS, no qual comemora o seu sesquicentenário, com sua presença nos principais eventos futebolísticos do Estado, como é o Campeonato Gaúcho, em ação alinhada a um dos objetivos estratégicos do Judiciário gaúcho, de inegável interesse público", acrescentou a presidente.

Os 150 Anos do TJ serão celebrados em fevereiro de 2024, mas as atividades comemorativas já começaram neste ano de 2023, com uma série de iniciativas que serão realizadas pela atual Administração.

