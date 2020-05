Campeonato alemão será reiniciado em 16 de maio, com portões fechados

publicidade

Depois que a política abriu as portas para o reinício do esporte profissional, a Liga Alemã de Futebol (DFL) agora confirmou para 16 de maio seu retorno. Os clubes concordaram com a data em Assembleia Geral com representantes dos clubes nesta quinta-feira, em Frankfurt. "Estamos seguindo rigorosamente a redação de que a retomada das operações de jogo na segunda quinzena de maio é permitida novamente", disse Christian Seifert, chefe da instituição, que anunciou o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04 como a partida de reabertura do torneio.

Todos os jogos ocorrerão com portões fechados. Os políticos concordaram na quarta-feira que a temporada, que estava suspensa desde meados de março devido à crise do coronavírus, poderia terminar em ambas as ligas com jogos sem público a partir da segunda quinzena de maio, ou seja, apenas a partir do dia 16. Antes de começar, todas as equipes precisam entrar em quarentena por uma semana.

As autoridades fizeram essa medida e a observância de regras rígidas de higiene, que também fazem parte do conceito da DFL, uma condição para a continuação da temporada. "Todos devem ser claros: estamos jogando em liberdade condicional. Espero que todos cumpram essa responsabilidade. Nosso conceito só pode ter como objetivo detectar infecções precocemento", afirmou Seifert.

Ele acredita que o conceito de higiene é “um modelo para quase todos os esportes profissionais, mas também para ocupações que, como o futebol, não conseguem manter suas brechas e não podem usar máscaras. Provavelmente o mesmo vale para orquestras, teatros e outras indústrias. É claro que temos mais recursos financeiros do que outras áreas. Mas pode e haverá adaptações para esse conceito. ”

Partidas

Os seguintes jogos ocorrerão no sábado: Dortmund x Schalke, Leipzig x Freiburg, Hoffenheim x Hertha, Düsseldorf x Paderborn, Augsburgo x Wolfsburg. Mais tarde, Frankfurt enfrenta o Mönchengladbach. No domingo, o Colônia jogará contra o Mainz, e Union Berlin contra o atual líder Bayern de Munique. O Werder Bremen enfrentará o Bayer Leverkusen na segunda-feira, encerrando a rodada.

Devido a restrições políticas regionais, a equipe de Bremen só tinha permissão para treinar em grupos de quatro devido a requisitos oficiais, por isso terá o último jogo. “Também queremos levar em consideração o fato de o Werder ter sido um dos últimos clubes a treinar em equipe. O clube não se responsabiliza por isso”, disse Seifert, destacando "ética profissional" e busca por equidade.